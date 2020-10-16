Участники проекта, желающие поздравить, выбирают ребят, которым отправляют подарки по почте или лично
Международный проект «Добрые письма от Деда Мороза» работает с 2013 года. Цель проекта – поздравить с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в регионах России и в странах ближнего зарубежья.
- Что подарить, каждый поздравитель решает сам, исходя из увлечений и особенностей здоровья ребенка, выбранного им на поздравления, - отметила координатор проекта Анна Штабкина.
Суть акций проекта проста: ежегодно в несколько этапов объявляется сбор, родители детей с ограниченными возможностями здоровья выкладывают фото в специальном альбоме группы проекта в социальной сети «Одноклассники», а участники, желающие поздравить, выбирают ребят, которым отправляют подарки к Новому году по почте или лично.
Очередная предновогодняя акция проекта в этом году стартовала в восьмой раз 1 октября. На первом этапе принято более 500 заявок. После того, как будут найдены дарители для этих детей, организаторы объявят второй этап, на который могут подать заявки от всех желающих родителей, в том числе жителей Бурятии. Всего в 2020 году планируется собрать 2 тысячи заявок.
За все годы работы проекта новогодние письма с подарком получило более 12,5 тысяч детей. В 2020 году проект «Добрые письма от Деда Мороза» стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинациях «Рождённые помогать» и «Организатор добровольчества».
Более подробную информацию и как стать участником проекта можно узнать на официальной странице проекта в соцсетях.
Жители Бурятии могут стать Дедом Морозом для детей с особенностями развития
Общество, Фото:
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