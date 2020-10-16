Тёплая осень внесла коррективы в жизнь диких животных
На природных территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (северо-восточное побережье Байкала), оленьи свадебные турниры начинаются обычно с началом заморозков в конце сентября. Но в этом году тёплая, дождливая погода внесла коррективы в праздничный календарь оленей.
- Рогачи молча бродят по тропам вблизи традиционных мест турниров, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
На снимке с фотоловушки запечатлён изюбрь, который в начале октября в окрестностях «ринга».
Рёв помогает животным привлечь самок, определить границы территорий, занятых соперниками. А также он является основой учёта изюбря «на реву». Издаваемые животными звуки позволяют специалистам записать количество услышанных голосов, местонахождение оленей и другую информацию. Сотрудник заказника может сымитировать голос оленя с помощью специальной трубы, тем самым активизировать ответный рёв и подозвать изюбря (как обычно говорят специалисты - быка) поближе.
В Бурятии брачный период оленей затянулся
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