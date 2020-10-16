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Силач из Бурятии возглавил региональное отделение по мас-рестлингу

Силач из Бурятии возглавил региональное отделение по мас-рестлингу
Общество,  Фото:соцсети
Скоро начнётся формирование сборной республики

Известный атлет из Бурятии Рафаэль Кулиев возглавил региональное отделение по мас-рестлингу. «Берёмся с командой за развитие данного вида спорта», - сообщил спортсмен «Байкал-Daily».

- Уже совсем скоро начинаем формирование сборной Республики Бурятия по мас-рестлингу! В президиум регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация мас-рестлинга» в Бурятии входят: председатель регионального отделения - Рафаэль Кулиев, заместитель председателя отделения - Андрей Пичугин, главный тренер сборной Бурятии - Раф Кулиев, секретарь отделения - Елена Агнаева. А также члены правления регионального отделения - Алексей Мясников, Артемий Степанов, - рассказал силач.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Рафаэль Кулиев поставил мировой рекорд, третий по счёту. На этот раз он побил рекорд американского спортсмена.

- Сегодня зафиксировали мой третий мировой рекорд. Строгий жим гири 50 кг с груди одной рукой, я выполнил на два раза больше, чем американец. 10 раз при весе 86 кг. Этот рекорд я побил исключительно в качестве подготовки к основными своим целям, ну, и не мог не принять вызов американца, - поделился силач.

Рекорд зафиксировали 16 сентября 2020 года.


Справка:

Мас-рестлинг – это вид единоборства родом из Якутии. Суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника.

Залог победы в мас-рестлинге — удержать равновесие и вывести из него соперника. Для этого существует движение ногами вдоль доски упора (спортсмены называют это «бегать по доске»), работа корпусом и кистями рук, когда палку выкручивают по горизонтали и вертикали (по правилам только до 90 градусов).

Важно, чтобы противник резким движением не вырвал палку в первые же секунды. Для этого спортсмены должны обладать такими качествами, как способность быстро реагировать, быстро принимать решения, стремительно контратаковать. Спортсмен может даже перебросить соперника на свою сторону, для этого есть приём, когда спортсмен, упираясь ногами в доску упора и приподнимая центр массы тела, создает дополнительное рычаговое усилие. Каждая встреча проходит до двух побед и может состоять из двух или трех схваток.

Соревнования проводятся на помосте размером 4 х 5 м., высотой не более 0,8 м. Требования к спортивному инвентарю, оборудованию и месту проведения занятий и соревнований определены правилами. На весь инвентарь и оборудование имеются сертификаты соответствия ГОСТа. Также утверждены технические условия по их производству.

Современное название данного вида единоборства предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Михайлович Дмитриев. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» - с английского – «борьба». С его легкой руки, с новым названием, и уверенно шествует по миру якутский мас-рестлинг. 
спортсмены
 
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