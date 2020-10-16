В Чите футбольный матч пройдёт без зрителей

Читинцы будут соревноваться с московскими футболистами



Команда футбольного клуба «Чита» 17 октября на стадионе «Локомотив» проведёт игру 12-го тура «Группы 2» Олимп – Первенства России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги. Соперником забайкальских футболистов станет вторая команда московского «Локомотива», которая носит название «Казанка».



- Читинские футболисты впервые в своей новейшей истории сыграют с московским коллективом. В турнирной таблице текущего чемпионата «Казанка» находится на восьмом месте с 16-ю очками (четыре победы, четыре ничьи, три поражения, разница забитых/пропущенных мячей: 19-21). «Чита», после первой победы в сезоне в предыдущем туре над «Муромом», поднялась на 15-ю строчку, имея в своём активе четыре балла, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в крае матч пройдёт без зрителей. Прямая трансляция матча состоится на интернет-ресурсах клуба, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

