Победу одержала команда гидов-экскурсоводов
14 октября буряты Иркутской области отметили традиционный Новый год, который совпадает с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы. В честь этого события в Иркутске был проведён квиз. Вопросы его четырёх туров были связаны с культурой народов Прибайкалья и России.
Пальму первенства с самого первого тура взяла команда гидов-экскурсоводов «Гид-гид-ура!». Не отставали от них команды молодёжной ассамблеи народов Прибайкалья и татаров Иркутской области. Между ними и разделились три призовых места. Команда «Девчата» из представителей студентов ИКЭСиТ также была отмечена членами жюри. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутске прошёл квиз в честь бурятского Нового года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла, когда женщина мылась в бане
Женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей
Отходы выпали из контейнера мусоровоза
Разработчики продолжат совершенствовать конструкцию
На суде женщина полностью признала свою вину
Отель появится в селе Сухая
Мужчина обчистил дачу
Начальные классы продолжат обучение в дистанционном формате
Мужчина ударил сожительницу кулаком
Машину он увидел за оградой дома
Мужчина тщательно заметал следы, но всё же был задержан следователями
За сутки выздоровели 47 человек, а заболели 139
Установлен новый коронавирусный антирекорд
Такое решение принял суд
Местами по северной половине республики небольшие осадки