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В Иркутске прошёл квиз в честь бурятского Нового года

В Иркутске прошёл квиз в честь бурятского Нового года
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
Победу одержала команда гидов-экскурсоводов

14 октября буряты Иркутской области отметили традиционный Новый год, который совпадает с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы. В честь этого события в Иркутске был проведён квиз. Вопросы его четырёх туров были связаны с культурой народов Прибайкалья и России.

Пальму первенства с самого первого тура взяла команда гидов-экскурсоводов «Гид-гид-ура!». Не отставали от них команды молодёжной ассамблеи народов Прибайкалья и татаров Иркутской области. Между ними и разделились три призовых места. Команда «Девчата» из представителей студентов ИКЭСиТ также была отмечена членами жюри. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Новый год квиз интеллектуальные игры Иркутская область
 
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