В Иркутске прошёл квиз в честь бурятского Нового года

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Победу одержала команда гидов-экскурсоводов



14 октября буряты Иркутской области отметили традиционный Новый год, который совпадает с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы. В честь этого события в Иркутске был проведён квиз. Вопросы его четырёх туров были связаны с культурой народов Прибайкалья и России.



Пальму первенства с самого первого тура взяла команда гидов-экскурсоводов «Гид-гид-ура!». Не отставали от них команды молодёжной ассамблеи народов Прибайкалья и татаров Иркутской области. Между ними и разделились три призовых места. Команда «Девчата» из представителей студентов ИКЭСиТ также была отмечена членами жюри. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

