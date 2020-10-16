 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

16 октября

Популярное

В Иркутской области пройдёт Вампиловский театральный фестиваль

В Иркутской области пройдёт Вампиловский театральный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём заявок для участия начался 15 октября

В Иркутской области стартовал приём заявок для участия в XIII международном театральном фестивале современной драматургии имени А. Вампилова. В фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы России и стран ближнего и дальнего зарубежья. К отбору, который проводит экспертный совет, допускаются спектакли без формальных, жанровых ограничений и соответствующие концепции фестиваля. Предпочтение отдаётся постановкам, созданным на основе произведений современной драматургии.

Претенденту необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с формой. Заявки принимаются с 15 октября 2020 года до 15 февраля 2021 года. Положение фестиваля, а также форма заявки размещены на официальном сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова в разделе «Театральные проекты». Заявки принимаются по адресам электронной почты: [email protected], [email protected] К заявке обязательно прилагается ссылка на видео спектакля, которое должно быть доступно для просмотра до 15 февраля 2021 года.

Фестиваль проводится один раз в два года при поддержке министерства культуры Российской Федерации, а также Иркутского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
фестиваль театр Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии украла деньги у приютившей её женщины
Жительница Бурятии украла деньги у приютившей её женщины
Общество, 18.10.2020
Кража произошла, когда женщина мылась в бане
В Бурятии многодетную мать оштрафовали за продажу браги
В Бурятии многодетную мать оштрафовали за продажу браги
Общество, 18.10.2020
Женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей
Высыпавшийся мусор завалил дорогу в Улан-Удэ
Высыпавшийся мусор завалил дорогу в Улан-Удэ
Общество, 18.10.2020
Отходы выпали из контейнера мусоровоза
В Бурятии для колясочницы, мечтающей покорить Мунку-Сардык, изобрели «вездеход»
В Бурятии для колясочницы, мечтающей покорить Мунку-Сардык, изобрели «вездеход»
Общество, 18.10.2020
Разработчики продолжат совершенствовать конструкцию
Жительницу Бурятии оштрафовали за отсутствие защитной маски
Жительницу Бурятии оштрафовали за отсутствие защитной маски
Общество, 18.10.2020
На суде женщина полностью признала свою вину
На очное обучение в Бурятии выходят только выпускные классы
На очное обучение в Бурятии выходят только выпускные классы
Общество, 18.10.2020
Начальные классы продолжат обучение в дистанционном формате
Жителя Бурятии арестовали за побои
Жителя Бурятии арестовали за побои
Общество, 18.10.2020
Мужчина ударил сожительницу кулаком
В Улан-Удэ мужчина убил трёх человек и сжёг их квартиру
В Улан-Удэ мужчина убил трёх человек и сжёг их квартиру
Общество, 18.10.2020
Мужчина тщательно заметал следы, но всё же был задержан следователями
В Бурятии коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело
В Бурятии коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело
Общество, 18.10.2020
За сутки выздоровели 47 человек, а заболели 139
В Бурятии скончалась сразу пять пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончалась сразу пять пациентов с коронавирусом
Общество, 18.10.2020
Установлен новый коронавирусный антирекорд
В Бурятии днём до +13 градусов
В Бурятии днём до +13 градусов
Общество, 18.10.2020
Местами по северной половине республики небольшие осадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^