Приём заявок для участия начался 15 октября
В Иркутской области стартовал приём заявок для участия в XIII международном театральном фестивале современной драматургии имени А. Вампилова. В фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы России и стран ближнего и дальнего зарубежья. К отбору, который проводит экспертный совет, допускаются спектакли без формальных, жанровых ограничений и соответствующие концепции фестиваля. Предпочтение отдаётся постановкам, созданным на основе произведений современной драматургии.
Претенденту необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с формой. Заявки принимаются с 15 октября 2020 года до 15 февраля 2021 года. Положение фестиваля, а также форма заявки размещены на официальном сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова в разделе «Театральные проекты». Заявки принимаются по адресам электронной почты: [email protected], [email protected] К заявке обязательно прилагается ссылка на видео спектакля, которое должно быть доступно для просмотра до 15 февраля 2021 года.
Фестиваль проводится один раз в два года при поддержке министерства культуры Российской Федерации, а также Иркутского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
В Иркутской области пройдёт Вампиловский театральный фестиваль
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