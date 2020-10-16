Гаджеты мужчина стащил у знакомого
12 октября в полицию с заявлением о краже обратился 48-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал, что встретил на улице своего знакомого, с которым ранее работал в одной организации, и предложил ему распить спиртное у себя на квартире. После ухода гостя он обнаружил, что с холодильника пропали два его сотовых телефона – в том числе, новый, который пару месяцев назад взят в кредит. Ущерб составил около 10,5 тысяч рублей.
Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. Выяснилось, что гаджеты он украл, когда хозяин жилища вышел в другую комнату. Новый сенсорный мобильный преступник подарил своей подруге, старый телефон оставил для собственного пользования.
Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и отбывал наказание в местах лишения свободы. Более того, в настоящее время завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в ранее совершенной в Советском районе краже. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Украденные телефоны изъяты сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец подарил подруге украденный телефон
Общество, Фото:
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