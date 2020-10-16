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В Мухоршибирском районе Бурятии открылся новый сквер

В Мухоршибирском районе Бурятии открылся новый сквер
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Центр сквера «Юбилейный» украсила скульптура журавлей

В Бурятии в селе Мухоршибирь открылся обновлённый сквер «Юбилейный», расположенный на улице 30 лет Победы. Подрядчик приступил к работам в июле. В сквере построили тротуарные дорожки, оградили территорию, сделали входные арки, арку «Окольцованные», мостик влюблённых, беседку молодожёнов, скамейки, урны, освещение. Центр сквера украсила скульптура пары журавлей – символа Мухоршибирского района. Также в рамках субботника с участием районной и сельской администраций высадили молодые деревья и кустарники: сирень, рябину, яблоню.

- Сквер «Юбилейный» не просто так получил своё название. В 2020 году мы отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также село Мухоршибирь отмечает своё 300-летие. Сам сквер расположен по улице 30 лет Победы. Другое название и придумать сложно, - рассказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Работы по благоустройству этой общественной территории провели в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий». По первой было выделено 1,353 млн рублей, по второй – 3,230 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя РБ.
благоустройство Мухоршибирский район сквер Бурятия
 
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