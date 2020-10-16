В районе Бурятии прошёл турнир по Dota2

Всего в турнире зарегистрировалось 8 команд



В рамках месячника киберспорта «Selengagamer» в Селенгинском районе состоялось противостояние по первой из трёх дисциплин: командной многопользовательской игре Dota 2. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.



Всего в турнире зарегистрировалось 8 команд из Гусиноозерска и Селенгинского района, турнир проходил в формате Best-of-3 series.



Явными фаворитами стали команды «ШуЧу» и «Combo wombo gaming» - они и вышли в финал.



В результате финала было сыграно 5 игр, и с итоговым счетом 3-2 победила команда «Combo wombo gaming».



Вместе с перерывами финальная схватка продлилась практически 7 часов.



В церемонии награждения, которая проходила с соблюдением всех санитарных норм на площадке ГТО, принял участие глава Селенгинского района Станислав Гармаев.



В рамках месячника пройдут турниры по 3-м дисциплинам: «Dota 2», «FIFA» и онлайн-турнир по шахматам.

