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В районе Бурятии прошёл турнир по Dota2

В районе Бурятии прошёл турнир по Dota2
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего в турнире зарегистрировалось 8 команд

В рамках месячника киберспорта «Selengagamer» в Селенгинском районе состоялось противостояние по первой из трёх дисциплин: командной многопользовательской игре Dota 2. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.

Всего в турнире зарегистрировалось 8 команд из Гусиноозерска и Селенгинского района, турнир проходил в формате Best-of-3 series.

Явными фаворитами стали команды «ШуЧу» и «Combo wombo gaming» - они и вышли в финал.

В результате финала было сыграно 5 игр, и с итоговым счетом 3-2 победила команда «Combo wombo gaming».

Вместе с перерывами финальная схватка продлилась практически 7 часов.

В церемонии награждения, которая проходила с соблюдением всех санитарных норм на площадке ГТО, принял участие глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

В рамках месячника пройдут турниры по 3-м дисциплинам: «Dota 2», «FIFA» и онлайн-турнир по шахматам. 
киберспорт
 
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