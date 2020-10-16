Работу над пролонгацией ведёт правительство России
Правительство России совместно с заинтересованными государственными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о продлении временного порядка ввоза на территорию страны бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО поступают обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов с просьбой продлить временный порядок ввоза на территорию страны подержанных праворульных автомобилей жителями Дальнего Востока для собственных нужд. Такой порядок был утверждён правительством России в декабре 2019 года сроком на один год.
- На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад, - рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Напомним, государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в РФ новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.
В ДФО хотят продлить ввоз праворульных машин без «ЭРА-ГЛОНАСС»
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