У жителя Бурятии изъяли марихуану

Возбуждено уголовное дело



В километре от города Гусиноозерск сотрудники наркоконтроля задержали 53-летнего не работающего, ранее судимого местного жителя. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.



Экспертизой установлено, что изъятое – марихуана общим весом около одного килограмма.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







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