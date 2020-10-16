Возбуждено уголовное дело
В километре от города Гусиноозерск сотрудники наркоконтроля задержали 53-летнего не работающего, ранее судимого местного жителя. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
Экспертизой установлено, что изъятое – марихуана общим весом около одного килограмма.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, Фото:
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