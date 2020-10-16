Ущерб составил более 50 тысяч рублей
В Бурятии в шести километрах от посёлка Новодесятниково в лесу Кяхтинского участкового лесничества задержан 47-летний, ранее не судимый местный житель. Сельчанин совершил незаконную рубку леса.
Установлено, что, работая вальщиком леса, он умышленно допустил переруб и произвёл рубку неклеймёных деревьев. Всего мужчина неправомерно заготовил около четырёх кубометров сосны.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 50 тысяч рублей.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вальщик леса срубил лишнего
Общество, Фото:
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