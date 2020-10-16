Пропавший житель Бурятии сам вернулся домой

Мужчина не выходил на связь с начала лета
Найден 53-летний житель села Гурульба Иволгинского района, сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 июня пропавший не выходил на связь с родственниками.
Вчера вечером мужчина самостоятельно вернулся домой. По его словам, он находился в Тарбагатайском районе, где подрабатывал на животноводческой ферме.
С ним всё в порядке.
Мужчина не выходил на связь с начала лета
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