Лесники и ребята обсудили возможность перехода на дистанционные занятия
Сотрудники Баргузинского лесничества наведались к школьникам Баргузинской школы, устроив сюрприз с соблюдением всех эпидемиологических требований.
- Поскольку действуют ограничения, связанные с коронавирусом, мы очень долго не встречались с ребятами. Не привлекали ребят к нашим акциям по уборкам и посадкам - их здоровье сейчас важнее. И, конечно же, за такое долгое время, мы по ним соскучились, - рассказывает участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.
Юные лесоводы – члены школьного лесничества «Щит и меч», рассказали лесникам, как провели лето и какие добрые поступки совершили. Также ребята вручили лесникам подарки, которые сделали ко дню лесника – дети своими руками сделали часы с красивой эмблемой школьного лесничества и нарисовали рисунок.
Лесники и ребята обсудили возможность перехода на дистанционные занятия. Теперь сотрудники лесничества и дети будут видеться по видеосвязи.
На прощание лесники угостили юных экологов тортом и вручили ценные подарки, сообщает пресс-служба РАЛХ.
В Бурятии лесники угостили школьников тортом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина не выходил на связь с начала лета
В почтовых отделениях республики оформляют полисы более чем по 10 видам страхования, в том числе жизни, здоровья и имущества
Гаджет он продал за бесценок
В их числе Александр Богомоев, Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов
Лесники и ребята обсудили возможность перехода на дистанционные занятия
Людмила Кузьменко заняла третье место на дистанции 1500 метров
Пожилой водитель скрылся с места ДТП
Это связано с повышением уровня озера
Суточный прирост составил почти 200 человек
В соцсетях было распространено тревожное сообщение студентов учреждения
Знакомство произошло в подъезде
Участники выбирали один из трёх вариантов ответов
В Россельхознадзоре озвучили некоторые итоги работы
Мужчина хотел купить внедорожник по низкой цене