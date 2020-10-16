В Бурятии лесники угостили школьников тортом

Лесники и ребята обсудили возможность перехода на дистанционные занятия



Сотрудники Баргузинского лесничества наведались к школьникам Баргузинской школы, устроив сюрприз с соблюдением всех эпидемиологических требований.



- Поскольку действуют ограничения, связанные с коронавирусом, мы очень долго не встречались с ребятами. Не привлекали ребят к нашим акциям по уборкам и посадкам - их здоровье сейчас важнее. И, конечно же, за такое долгое время, мы по ним соскучились, - рассказывает участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.



Юные лесоводы – члены школьного лесничества «Щит и меч», рассказали лесникам, как провели лето и какие добрые поступки совершили. Также ребята вручили лесникам подарки, которые сделали ко дню лесника – дети своими руками сделали часы с красивой эмблемой школьного лесничества и нарисовали рисунок.



Лесники и ребята обсудили возможность перехода на дистанционные занятия. Теперь сотрудники лесничества и дети будут видеться по видеосвязи.



На прощание лесники угостили юных экологов тортом и вручили ценные подарки, сообщает пресс-служба РАЛХ.

