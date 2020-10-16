Африканскую студентку поразили бурятские шаманы и вода Байкала

Вышла новая серия проекта «Россия глазами иностранца» про Иркутскую область
Серия проекта «Россия глазами иностранца» про Иркутскую область вышла на YouTube-канале «By Foreigners». Всего в новом сезоне запланировано 10 выпусков: от Камчатки до Ингушетии. В каждом из них иностранные студенты со своей стороны расскажут про культуру регионов России: Якутии, Сахалина, Камчатки, Иркутской области, Бурятии, Чукотки, Тывы, Хакасии, Дагестана и Ингушетии. Серии будут выходить до середины ноября этого года. Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в Тюменской области, Северной Осетии, Республиках Алтай, Мордовия и Татарстан, Ростовской области и Красноярском крае. Первые серии собрали больше четверти миллионов просмотров.
В трэвэл-шоу «By Foreigners» молодые люди из разных стран мира отправляются в российские регионы: знакомятся с местным бытом и рассуждают о приобретенном опыте с точки зрения своей культуры. Для съёмок выбирали регионы с особенной культурой коренного населения.
Героиней проекта в Иркутской области стала 26-летняя студентка Вирджиния Нчама Овоно. Вирджиния из Экваториальной Гвинеи, но последние 5 лет живёт в России, учится в Уральском государственном экономическом университете. Съемки в Иркутской области прошли с 14 по 16 сентября.
Свое путешествие Вирджиния начала с прогулки по городу Иркутску, где побывала на набережной Ангары, увидела Иркутский драматический театр, Польский костел, памятник Александру III, мемориал «Вечный огонь», Московские ворота.
Далее героиня шоу познакомилась с культурой, традициями, кухней бурятского народа в посёлке Усть-Ордынский и на острове Ольхон. Особое впечатление на Вирджинию произвели шаманские обряды и чистота и прозрачность байкальской воды. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Напомним, что в предыдущей серии проекта рассказывалось о путешествии уроженца Замбии по Бурятии.
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