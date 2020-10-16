Людмила Кузьменко заняла третье место на дистанции 1500 метров
11 октября в конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля». Здесь спортсменка из Забайкальского края завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Коломенская ледовая арена принимала традиционные соревнования седьмой год подряд.
- С результатом 2.13,82 воспитанница тренера Ольги Куюмджян, спортсмен-инструктор регионального центра спортивной подготовки, член сборной команды Забайкальского края Людмила Кузьменко заняла третье место на дистанции 1500 метров. Кузьменко в финале уступила Юлии Чивилиной из Санкт-Петербурга, которая завоевала серебряную медаль, золото выиграла представительница Москвы Александра Рутковская. Людмила также установила свой личный рекорд на дистанции 3000 метров, - рассказала Ольга Куюмджян.
В соревнованиях приняли участие 206 спортсменов: девушки и юноши, юниорки и юниоры, женщины и мужчины, из 21 региона России - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Владимирской, Тверской, Мурманской, Кировской, Свердловской, Иркутской, Костромской, Саратовской, Челябинской, Московской областей, Алтайского, Пермского, Красноярского, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского краёв, Республики Коми, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Конькобежка из Забайкалья выиграла бронзу в Коломне
Общество, Фото:
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