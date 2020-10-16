Пожилой водитель скрылся с места ДТП
В городе Усть-Куте Иркутской области сотрудники полиции в течение нескольких часов установили водителя, сбившего пешехода.
Авария произошла днём 14 октября в районе дома 72 по улице Советская. Водитель отечественного автомобиля совершил наезд на переходившую проезжую часть девочку и скрылся с места ДТП. 7-летняя школьница с травмами госпитализирована в городскую больницу.
Сотрудники ГИБДД незамедлительно начали розыск покинувшего место ДТП автомобиля и водителя, который в течение нескольких часов был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 82-летний местный житель.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по окончанию которой будет дана правовая оценка действиям каждого участника аварии. Решение о привлечении к ответственности водителя за оставление места ДТП будет принято после окончания лечения пострадавшей и установления степени тяжести вреда, причинённого её здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области 82-летний водитель сбил школьницу
Общество, Фото:
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