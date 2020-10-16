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На Байкале частично затопило остров Ярки

На Байкале частично затопило остров Ярки
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Это связано с повышением уровня озера

В результате обследования острова Ярки, отделяющего Верхне-Ангарский залив от озера Байкал, в период с 2 по 10 октября выявлено его частичное затопление.

- В связи с повышением уровня Байкала в летний период 2020 года произошло частичное затопление острова Ярки. При этом часть острова со стороны сора, ранее заросшая травянистой и кустарниковой растительностью, а местами и карликовым березняком, оказалась затопленной на расстоянии от 10 до 70 м. Происходит вымокание растений и размыв гумусового слоя почвы. Оказались затопленными также небольшие островки архипелага в районе устьевых русел (проток) в устье реки Верхняя Ангара, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Также здесь рассказали, что ширина суши острова, состоящего из мелкозернистого песка, в среднем около 80 м, а высота 2-5 м. Растительность представлена преимущественно вейниками, карликовой берёзой, кедровым стлаником, шиповником, голубикой и другими кустарниками.

Увеличение высоты острова происходит за счёт ветрового наноса песка со стороны байкальского пляжного участка суши, задерживаемого зарослями растений.

С южной стороны острова волнами Байкала смыва растительности не происходит в связи со сформировавшейся широкой полосой пологой песчаной литорали. Главным же фактором сдерживания размыва является то, что подводная часть острова со стороны Байкала (южная) имеет ничтожно малый угол уклона. Во время сильного шторма гребни волн разбиваются на расстоянии 20-30 м от уреза воды и до берега волна практически не доходит. Смывной яр не образуется.

- С южной стороны острова перепад уровня высот суши от уреза воды до растительности (гумусного слоя) в пределах 1 м. Следовательно, при повышении уровня воды Байкала на 1 метр начнётся эрозия растительного слоя, а главное, прекратится ветровой перенос песка с литорали на гребневую часть острова. С учетом изложенного представляется возможным полагать, что в настоящее время остров Ярки находится в неблагополучном экологическом состоянии, но размыв его маловероятен, - продолжили в «Заповедном Подлеморье».

Здесь добавили, что «в случае повышения уровня воды в Байкале на 1 метр остров смоет, и ситуация будет неизбежно катастрофической, в том числе и для флоры и фауны Верхне-Ангарского залива (сора), поскольку изменится температура и химизм воды, а также кормовые и экологические условия для рыб». Скатывающиеся с нерестилищ Кичеры и Верхней Ангары личинки и мальки омуля попадут в неблагоприятные для них условия.

- Есть основания полагать, что на снижение численности омуля северобайкальской расы повлиял не только перепромысел, но и произошедшие в последние десятилетия изменения экологической ситуации в Верхне-Ангарском заливе (изменение качественных показателей воды и состава бентоса). К сожалению, отсутствие системных мониторинговых гидрологических, биологических, экологических наблюдений (за исключением метео и ихтиологических) вынуждает только предполагать о последствиях сложившейся ситуации, - заключили в учреждении. 
Байкал
 
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