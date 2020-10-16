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Иркутскую область призывают к укреплению единства бурятского народа

Иркутскую область призывают к укреплению единства бурятского народа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший сенатор от Бурятии признал объединение Агинского округа и Читинской области более уважительным и конструктивным

Экс-сенатор от Бурятии, академик РАН Арнольд Тулохонов опубликовал открытое письмо «О статусе национальных автономий». В открытом письме он обращается к губернатору Иркутской области, членам Федерального Собрания, депутатам и жителям Иркутской области.

В письме Арнольд Тулохонов анализирует прошедший 15 лет назад процесс объединения Иркутской области и Усть-Ордынского автономного округа на примере Агинского Бурятского округа. При этом отмечается, что объединение Читинской области и Агинского округа прошло более конструктивно и уважительно, что, в том числе, подчёркнуто изменением названия новой административной единицы в Забайкальский край.

- Особое внимание руководство Агинского округа уделяет развитию образования, культуры, здравоохранения и историко-патриотическому воспитанию населения, – говорится в письме.

Кроме того, 25 июня этого года постановлением правительства Забайкальского края полномочия администрации Агинского Бурятского округа значительно расширены.

Чтобы остановить процесс утраты культуры и традиций в Усть-Ордынском округе, Арнольд Тулохонов предлагает новому руководству Иркутской области увеличить и законодательно закрепить квоту представительства коренного населения округа в исполнительных и законодательных органах федеральной и региональной власти, создать систему историко-патриотического воспитания в каждом районе и селе и тем самым укрепить духовное единство бурятского народа и особый статус округа в составе области.

С полной версией письма можно ознакомиться на сайте администрации Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Агинский Бурятский округ Бурятия
 
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