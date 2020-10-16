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В Забайкалье скончались ещё два пациента с коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё два пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Суточный прирост составил почти 200 человек

По данным регионального оперштаба на 16 октября, в Забайкальском крае зафиксировано ещё два летальных случая по причине COVID-19. Общее число смертей за весь период составило 74.

Также продолжается и прирост ежедневных случаев заболевания. За последние сутки диагноз подтвердили у 194 человек, 8491 – за всё время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 105 забайкальцев, всего с начала года 5778 жителей региона победили заболевание.

Сегодня в моностационарах края у 51 пациента с COVID-19 в заболевание протекает в тяжёлой форме, 18 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В штабе по коронавирусу уточнили, что под меднаблюдением в качестве контактных с заражённым находятся 5862 человека.

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.
коронавирус Забайкальский край
 
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