На ТНТ угадывали жанр песни «Улан-Удэ» группы «Хлеб»

Певицам было предложено 3 варианта ответов – это «Улан-удэнс», «Гортань-реп» или «Улан-удэд метал». Любови Успенской сразу понравился вариант исполнения песни в жанре «Улан-удэд метал». Глюкоза отдала предпочтение жанру «Улан-удэнс» и в результате оказалась права.







Перед тем, как артисткам показали правильный вариант, у них спросили, каким по их мнению может быть клип на эту песню. Любовь Успенская предположила, что в клипе обязательно должен быть Байкал, костёр и омуль. Но её ожидания не оправдались. На экране появился парень в рубашке и шортах.



- Какой классный клип! - воскликнула Глюкоза.





