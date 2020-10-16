На ТНТ угадывали жанр песни «Улан-Удэ» группы «Хлеб»

В эфире телеканала ТНТ вышел очередной выпуск музыкально-развлекательного шоу «Студия Союз» (16+). Гостями программы стали певицы Глюкоза и Любовь Успенская. Им предстояло угадать жанр, в котором исполнена песня «Улан-Удэ» популярной группы «Хлеб».
Певицам было предложено 3 варианта ответов – это «Улан-удэнс», «Гортань-реп» или «Улан-удэд метал». Любови Успенской сразу понравился вариант исполнения песни в жанре «Улан-удэд метал». Глюкоза отдала предпочтение жанру «Улан-удэнс» и в результате оказалась права.
Перед тем, как артисткам показали правильный вариант, у них спросили, каким по их мнению может быть клип на эту песню. Любовь Успенская предположила, что в клипе обязательно должен быть Байкал, костёр и омуль. Но её ожидания не оправдались. На экране появился парень в рубашке и шортах.
- Какой классный клип! - воскликнула Глюкоза.
- Какой классный клип! - воскликнула Глюкоза.
Отрывок из передачи появился в паблике «Весь Улан-Удэ». подписчики остались в восторге и писали об этом в комментариях: «Клип вообще огонь», «Огонь», «Видели, вот удивили».
«Канал ТНТ очень любит Улан-Удэ, заметила это», заметила подписчица. И действительно, не так давно на ТНТ упоминал Бурятию в шоу «Пой без правил». Тогда певица Клава Кока придумала новую для республики валюту – кошки.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной песня группы «Хлеб» в Сети набрала большую популярность. В Иркутске даже сделали шуточный клип на трек про Улан-Удэ. Видео опубликовал в своём аккаунте в Instagram ведущий мероприятий, КВНщик Батор Дамдинов.