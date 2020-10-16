Аферист обманул братчанина на несколько миллионов









36-летний житель Братска сообщил в полицию, что он стал жертвой обмана.Выяснилось, что мужчина планировал покупку автомобиля в столице. Для этого он подыскал на сайте «Дром» подходящее объявление о продаже «Тойота Ленд Крузер 200». Объявление существенно отличалось по цене среди всех аналогичных предложений по стране. Помощь в подборе и покупке автомобиля братчанину оказывал его московский друг.Автор объявления сообщил, что лично присутствовать не сможет, а машину покажет знакомый.Затем братчанин согласился на сделку и перечислил всю сумму телефонному собеседнику. При встрече, в ходе которой должна была состояться передача автомобиля, выяснилось, что человек, с которым общался житель Иркутской области, не имеет к машине никакого отношения. Правоохранители не исключают, что объявление было продублировано третьим лицом, который снизил стоимость авто в объявлении с 4,5 до 3,6 миллиона рублей и договаривался о просмотре с настоящим собственником внедорожника.Аферист, получив деньги, перестал отвечать на звонки.По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.