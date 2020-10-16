В Бурятии за детьми, чьи родители заболели COVID-19, присмотрят специалисты

Об этом решении сообщила детский омбудсмен республики
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, к ней всё чаще поступают обращения от родителей. Они обеспокоены вопросом, что делать, и кто присмотрит за ребёнком, если мама и папа попали в больницу.
«Лучший и наименее стрессовый вариант для ребёнка оставаться под присмотром родственников или близких друзей семьи, но такая возможность есть не у всех», - пишет Наталья Ганькина.
- В первую очередь при экстренной госпитализации пациент должен сообщить участковому или лечащему врачу больницы, что дома остался ребёнок без присмотра взрослых. Необходимо предоставить номера телефонов для связи, а также связаться с ребёнком и спокойно объяснить ему, что произошло. Информацию следует давать дозированно и по делу - в зависимости от возраста и уровня развития ребёнка. Если близких родственников нет, предупредить ребёнка, что в ближайшее время за ним придут знакомые, чтобы о нём позаботиться, пока родители находятся в больнице, - пояснила детский омбудсмен.
А для того, чтобы ребёнок не испугался и не открыл дверь посторонним, можно договориться о кодовом слове, которое необходимо заранее сообщить специалисту, чтобы он назвал его, когда позвонит в дверь.
Далее врач поставит в известность о произошедшем органы опеки и попечительства или полицию, и сотрудники этих ведомств примут меры по временному устройству ребёнка в госучреждение до выздоровления родителей.
- Берегите себя и своих детей! – заключила Наталья Ганькина.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.
В Бурятии за детьми, чьи родители заболели COVID-19, присмотрят специалисты
Общество, Фото:
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