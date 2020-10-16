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Забайкальские хоккеисты выиграли бронзовые медали первенства Сибири

Забайкальские хоккеисты выиграли бронзовые медали первенства Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Турнир завершился досрочно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

15 октября в Чите были вручены комплекты медалей забайкальским хоккеистам – участникам первенства Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет. Они стали бронзовыми призёрами соревнований.

- Первенство Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей в группе «А» завершилось в этом сезоне досрочно в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Результаты турнира были подведены по итогам состоявшихся матчей до введения ограничений. Хоккейная команда юношей Забайкалья завоевала бронзовые награды, серебряные медали выиграла команда «Металлург» (Новокузнецк), золотые медали получила команда «Амур» из Хабаровска, - рассказали в федерации хоккея Забайкальского края.

Участие в первенстве Сибирского федерального округа в группе «А» приняли участие команды из Новокузнецка, Хабаровска, Северска, Ангарска, Барнаула и Читы.

Стоит отметить, сроки проведения первенства Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет уточняются. Федерацией хоккея России проводится заявочная компания для участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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