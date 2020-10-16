В Забайкалье журавль-красавка обрёл новый дом

Сотрудники Даурского заповедника передали раненного журавля-красавку в Читинский зоопарк
Журавль-красавка был найден сотрудниками администрации посёлка Забайкальск во время проведения профилактических выжиганий в районе очистных. Как пояснила пресс-секретарь администрации Лидия Фахртдинова, работники заметили, что собаки на кого-то охотятся и решили посмотреть в чём дело. Оказалось, что псы гоняли журавля-красавку, который не мог взлететь. Специалисты отловили птицу, связались с Даурским заповедником и получили консультации специалиста-орнитолога, а затем передали участковому госинспектору заповедника. Администрацией заповедника было принято решение передать красавку Читинскому зоопарку, который может обеспечить лечение и полноценные условия для содержания. Сотрудники заповедника и зоопарка договорились, что если журавля удастся полностью вылечить, его выпустят на волю.
Во время осмотра, который провели научный сотрудник зоопарка Альбина Баранова и ветеринарный врач, был выявлен двойной перелом правого крыла. На сегодняшний день журавлю необходимо сделать снимок крыла и обеспечить лечение. Он уже привыкает к новому дому в обществе своего родственника – такого же журавля-красавки.
Напомним, что это уже вторая совместная акция Даурского заповедника и зоопарка по спасению журавлей в этом году. В июне сотрудники Даурского заповедника и национального парка «Чикой» в пойме реки Борзя в заказнике федерального значения «Долина дзерена» выпустили на волю серого журавля по кличке «Счастливчик». Его в конце 2019 года обнаружили жители села Большаково Красночикойского района. Его подкармливали, но птица слабела. А в один из декабрьских дней перед Новым годом он не прилетел на кормёжку. После долгих поисков сотрудникам национального парка «Чикой» удалось найти птицу в сугробе, ослабевшую и истощённую, но ещё живую. Её подобрали, отогрели, а затем передали в Читинский зоопарк. Когда Счастливчик окреп, его выпустили на волю в окрестностях Даурского заповедника. Об этом сообщает пресс-центр заповедника.
В Забайкалье журавль-красавка обрёл новый дом
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