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Улан-удэнец продолжит борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Улан-удэнец продолжит борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество,  Фото:скриншот
Артём Рогов борется за приз в 3 млн

В шоу «Открытый микрофон» (16+) на канале ТНТ начинаются долгожданные дуэли.

- Каждый выход на сцену может оказаться последним, поэтому комики приготовили для нового этапа лучшие материалы, с которыми им помогли их наставники: Иван Абрамов, Юлия Ахмедова, Руслан Белый и Нурлан Сабуров, - отметили в пресс-службе ТНТ.

Одним из тех, кто продолжит борьбу за приз в 3 миллиона рублей, будет 24-летний житель Бурятии Артем Рогов. Пару лет назад он уехал работать в Улан-Удэ из Владивостока, да так здесь и остался. Помимо работы на госслужбе вместе с новыми знакомыми и друзьями молодой человек развивает стендап-движение в республике.

Что касается «Открытого микрофона», то это первый опыт выступления Артема в эфире федерального телеканала.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнец выступил в проекте «Открытый микрофон» 18 сентября. 

Новый выпуск проекта «Открытый микрофон» с Артемом Роговым состоится 16 октября в 23.00 на ТНТ.

Возрастное ограничение – 16+.

стендап
 
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