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В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя

В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
«К зиме готов», отмечают специалисты

Представители ФГБУ «Заповедного Подлеморья» делятся любопытными фактами из жизни обитателей бурятских лесов. В начале октября ночью в фотообъектив попал чрезвычайно упитанный медведь.

- К зиме он полностью готов! – пишут сотрудники заповедника.

Специалисты отмечают, что мишка отъелся на чужих запасах, поскольку на северных прибрежных участках тайги «Заповедного Подлеморья» урожай ягод и кедра в этом году ниже среднего.

В урожайные годы крупные медведи перед залеганием в берлогу имеют запас жира более 50 кг.



заповедник
 
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