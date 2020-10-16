«К зиме готов», отмечают специалисты
Представители ФГБУ «Заповедного Подлеморья» делятся любопытными фактами из жизни обитателей бурятских лесов. В начале октября ночью в фотообъектив попал чрезвычайно упитанный медведь.
- К зиме он полностью готов! – пишут сотрудники заповедника.
Специалисты отмечают, что мишка отъелся на чужих запасах, поскольку на северных прибрежных участках тайги «Заповедного Подлеморья» урожай ягод и кедра в этом году ниже среднего.
В урожайные годы крупные медведи перед залеганием в берлогу имеют запас жира более 50 кг.
В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом решении сообщила детский омбудсмен республики
Артём Рогов борется за приз в 3 млн
«К зиме готов», отмечают специалисты
Коронавирус унёс жизнь 82-летнего пациента
В республике за сутки выявили 121 нового больного коронавирусом
Профилактический рейд прошёл в Заиграевском районе
Прокуратура Бурятии представила основные статистические данные о деятельности за 9 месяцев 2020 года
Мужчина застрелил лося
Женщина пыталась обжаловать решение суда
Сейчас нетрезвых граждан доставляют в больницы, где они мешают действительно болеющим людям
Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с
Заявки принимаются до 2 ноября
В турнире приняли участие спортсмены с ПОДА
Финал соревнований состоится в начале ноября в Чите
Им покорились пики Аршан и Броненосец