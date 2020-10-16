В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя

«К зиме готов», отмечают специалисты



Представители ФГБУ «Заповедного Подлеморья» делятся любопытными фактами из жизни обитателей бурятских лесов. В начале октября ночью в фотообъектив попал чрезвычайно упитанный медведь.



- К зиме он полностью готов! – пишут сотрудники заповедника.



Специалисты отмечают, что мишка отъелся на чужих запасах, поскольку на северных прибрежных участках тайги «Заповедного Подлеморья» урожай ягод и кедра в этом году ниже среднего.



В урожайные годы крупные медведи перед залеганием в берлогу имеют запас жира более 50 кг.







