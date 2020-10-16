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В Бурятии трое водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей

В Бурятии трое водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Профилактический рейд прошёл в Заиграевском районе

Очередной профилактический рейд, нацеленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов, прошёл в Заиграевском районе Бурятии.

Вблизи учебных заведений поселков Заиграево и Новая Брянь полицейские проводили тематические беседы с учащимися, а также водителями-родителями. Всем участникам дорожного движения инспекторы напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей и попросили быть особо внимательными при приближении к пешеходным переходам, детским образовательным учреждениям и дворовым территориям.

По итогам рейда трое автомобилистов были привлечены к административной ответственности за перевозку детей с нарушениями требований правил дорожного движения. В отношении ещё одного водителя полицейскими составлен протокол за непредставление преимущества в движении пешеходам, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД ПДД
 
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