В Бурятии трое водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей

Профилактический рейд прошёл в Заиграевском районе



Очередной профилактический рейд, нацеленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов, прошёл в Заиграевском районе Бурятии.



Вблизи учебных заведений поселков Заиграево и Новая Брянь полицейские проводили тематические беседы с учащимися, а также водителями-родителями. Всем участникам дорожного движения инспекторы напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей и попросили быть особо внимательными при приближении к пешеходным переходам, детским образовательным учреждениям и дворовым территориям.



По итогам рейда трое автомобилистов были привлечены к административной ответственности за перевозку детей с нарушениями требований правил дорожного движения. В отношении ещё одного водителя полицейскими составлен протокол за непредставление преимущества в движении пешеходам, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

