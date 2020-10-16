По материалам прокурорских проверок в Бурятии возбуждено 108 уголовных дел

Прокуратура Бурятии представила основные статистические данные о деятельности за 9 месяцев 2020 года



За 9 месяцев 2020 года сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека органами прокуратуры Бурятии выявлено 18 731 нарушение закона. По протестам прокуроров отменено и изменено 579 незаконных правовых актов. В суды республики направлено 2 014 исковых заявлений. Внесено 4 892 представления об устранении нарушений закона.



К дисциплинарной ответственности привлечено 2 253 должностных лица, к административной – 735. Предостережено о недопустимости нарушения закона 1 372 должностных лица. По материалам, направленным прокурорами для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 108 уголовных дел.



В сфере надзора за соблюдением трудовых прав граждан выявлено 2 962 нарушения закона, в том числе об оплате труда – 1 811. За допущенные нарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 402 должностных лица.



В области охраны окружающей среды и природопользования выявлено 2 323 нарушения закона. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 337 должностных лиц.



В сфере надзора за соблюдением законодательства о правах и интересах несовершеннолетних выявлено 2 443 нарушения закона, для их устранения внесено 595 представлений, направлено 181 исковое заявление в суд, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 493 должностных лица.



В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 17 283 нарушения закона. Органам предварительного расследования направлено 1 269 требований, внесено 288 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 424 должностных лица.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний, прокурорами выявлено 898 нарушений закона, для их устранения внесено 150 представлений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 152 должностных лица, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





