Мужчина застрелил лося
Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Впоследствии, используя его, незаконно добыл лося.
Судом установлено, что в конце декабря 2019 года мужчина незаконно приобрёл нарезное огнестрельное оружие и 199 патронов к нему и хранил их у себя до конца января 2020 года. Затем он перевёз оружие в местность «Сали» Баунтовского эвенкийского района, где, используя их, незаконно добыл самца лося. Его преступными действиями животному миру причинён особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, он перепродал 145 патронов другому местному жителю, совершив тем самым их незаконный сбыт.
Приговором Баунтовского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
По иску прокурора района с браконьера в доход бюджета Баунтовского эвенкийского района взыскан ущерб в размере 225 тысяч рублей, поскольку 15 тысяч рублей им погашено добровольно.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии браконьер предстал перед судом
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