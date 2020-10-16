 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 октября

15 октября

Популярное

В Бурятии браконьер предстал перед судом

В Бурятии браконьер предстал перед судом
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина застрелил лося

Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Впоследствии, используя его, незаконно добыл лося.

Судом установлено, что в конце декабря 2019 года мужчина незаконно приобрёл нарезное огнестрельное оружие и 199 патронов к нему и хранил их у себя до конца января 2020 года. Затем он перевёз оружие в местность «Сали» Баунтовского эвенкийского района, где, используя их, незаконно добыл самца лося. Его преступными действиями животному миру причинён особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, он перепродал 145 патронов другому местному жителю, совершив тем самым их незаконный сбыт.

Приговором Баунтовского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

По иску прокурора района с браконьера в доход бюджета Баунтовского эвенкийского района взыскан ущерб в размере 225 тысяч рублей, поскольку 15 тысяч рублей им погашено добровольно.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии обещают ветреную погоду
В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество, 16.10.2020
Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с
В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
Общество, 15.10.2020
В турнире приняли участие спортсмены с ПОДА
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Общество, 15.10.2020
Финал соревнований состоится в начале ноября в Чите
В Забайкалье долгожительницу поздравили с 95-летием
В Забайкалье долгожительницу поздравили с 95-летием
Общество, 15.10.2020
В семье юбилярши 6 детей, 10 внуков и правнуков
В молодёжном театре Улан-Удэ вручили театральные премии
В молодёжном театре Улан-Удэ вручили театральные премии
Общество, 15.10.2020
Республиканскую награду за роль Вампилова получил Константин Осодоев
В двух школах Иркутска каникулы начнутся раньше
В двух школах Иркутска каникулы начнутся раньше
Общество, 15.10.2020
Это коснётся учащихся школ №32 и №53
В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
Общество, 15.10.2020
По словам специалистов, такой уникальный окрас встречается крайне редко
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
Общество, 15.10.2020
Гран-при республиканского конкурса «Энеэлдэе!» присуждён Кыренскому народному театру
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
Общество, 15.10.2020
Торжества престольного праздника прошли в Покровском храме
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
Общество, 15.10.2020
В Даурском заповеднике подвели итоги осеннего подсчёта
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
Общество, 15.10.2020
Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Общество, 15.10.2020
Общая протяжённость дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^