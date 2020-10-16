В Бурятии алиментщицу отправили в колонию

Женщина пыталась обжаловать решение суда
Жительница Заиграевского района Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».
Судом установлено, что женщина, будучи ранее судимой за совершение аналогичного преступления, по-прежнему не выплачивала алименты на содержание троих несовершеннолетних детей.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Не согласившись с приговором суда, считая, что ей назначено чрезмерно суровое наказание, женщина обжаловала его в Верховный суд Бурятии.
Однако приговор Заиграевского районного суда оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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