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В Бурятии алиментщицу отправили в колонию

В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина пыталась обжаловать решение суда

Жительница Заиграевского района Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Судом установлено, что женщина, будучи ранее судимой за совершение аналогичного преступления, по-прежнему не выплачивала алименты на содержание троих несовершеннолетних детей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Не согласившись с приговором суда, считая, что ей назначено чрезмерно суровое наказание, женщина обжаловала его в Верховный суд Бурятии.

Однако приговор Заиграевского районного суда оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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