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Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог

Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общая протяжённость дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров

Краевой столице в этом году планируют выделить 60 миллионов рублей из регионального дорожного фонда на зимнее содержание дорог и ликвидацию размывов, провалов и выбоин на улицах Читы.

- Региональный минстрой совместно с городской администрацией разработал проект постановления, предусматривающий выделение этих средств, сейчас документ проходит оценку государственно-правового управления и согласование в минфине Забайкальского края. После принятия постановления город получит 60 миллионов рублей на содержание дорог, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.

Общая протяженность дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров. По информации комитета городского хозяйства администрации Читы, в этом году на выполнение работ по содержанию было предусмотрено 47 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства края. 
дорожный ремонт
 
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