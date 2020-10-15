Общая протяжённость дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров
Краевой столице в этом году планируют выделить 60 миллионов рублей из регионального дорожного фонда на зимнее содержание дорог и ликвидацию размывов, провалов и выбоин на улицах Читы.
- Региональный минстрой совместно с городской администрацией разработал проект постановления, предусматривающий выделение этих средств, сейчас документ проходит оценку государственно-правового управления и согласование в минфине Забайкальского края. После принятия постановления город получит 60 миллионов рублей на содержание дорог, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.
Общая протяженность дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров. По информации комитета городского хозяйства администрации Читы, в этом году на выполнение работ по содержанию было предусмотрено 47 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Общество, Фото:
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