Обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы и жителя Бурятии. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке драгоценных металлов (ч. 2 ст. 191 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2013 году обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото. Масса химически чистого драгоценного металла составила 1,9 кг, стоимость – 4,8 млн рублей.
С целью сбыта и контрабанды золота в июле 2018 года он перевёз его на автомобиле из Улан-Удэ в посёлок Забайкальск Забайкальского края, где предложил своей знакомой за вознаграждение незаконно переместить металл через таможенную границу России.
Женщина согласилась. Однако при прохождении таможенного контроля золото было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский районный суд, сообщили в прокуратуре региона.
Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она одержала победы во всех партиях
Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью
С начала вручения этой общественной награды в крае медали «За любовь и верность» получили 707 пар
Новое оборудование уже установили
Красавицы уже уехали в Сочи, где будет проводиться фестиваль
Для отбывающих наказание провели мастер-класс
Преступника задержали по горячим следам
Содержание ГМО, пестицидов, радиологических веществ, наличие гельминтов и антибиотиков не установлено
На бетонной стене изобразили 41 Селенгинский пехотный полк
Еще один ребенок был травмирован
Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков участвуют в состязаниях в Люберцах
С горожанкой всё в порядке
Результаты оказались отрицательными
Студенты Гоман дацана Индии, задержавшиеся во время пандемии на родине, сдают годовые экзамены в республике
Драка возникла из-за ревности