Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота

Обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото



Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы и жителя Бурятии. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке драгоценных металлов (ч. 2 ст. 191 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).



По версии следствия, в 2013 году обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото. Масса химически чистого драгоценного металла составила 1,9 кг, стоимость – 4,8 млн рублей.



С целью сбыта и контрабанды золота в июле 2018 года он перевёз его на автомобиле из Улан-Удэ в посёлок Забайкальск Забайкальского края, где предложил своей знакомой за вознаграждение незаконно переместить металл через таможенную границу России.



Женщина согласилась. Однако при прохождении таможенного контроля золото было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский районный суд, сообщили в прокуратуре региона.

