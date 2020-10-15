59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»

Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью



Более 59 тысяч луковиц тюльпанов высадили специалисты тепличного комплекса МУПЭП «Горзеленхоз».



– Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью, чтобы к весеннему празднику были свежие цветы. В этом году мы подготовили новые «экспериментальные сорта», такие как Amedea, Beautytrend, махровые формы Purple Sky, – отметила начальник агрокомплекса Анастасия Кузьменко.



В «Горзеленхозе» представлен большой ассортимент горшечных культур, выращенных в теплицах комплекса. Кроме того, на предприятии работают флористы, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

