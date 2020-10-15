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59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»

59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
Общество,  Фото:pixabay.com
Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью

Более 59 тысяч луковиц тюльпанов высадили специалисты тепличного комплекса МУПЭП «Горзеленхоз».

– Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью, чтобы к весеннему празднику были свежие цветы. В этом году мы подготовили новые «экспериментальные сорта», такие как Amedea, Beautytrend, махровые формы Purple Sky, – отметила начальник агрокомплекса Анастасия Кузьменко.

В «Горзеленхозе» представлен большой ассортимент горшечных культур, выращенных в теплицах комплекса. Кроме того, на предприятии работают флористы, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска. 
цветы
 
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