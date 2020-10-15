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Медали «За любовь и верность» вручили двум парам в Забайкалье

Медали «За любовь и верность» вручили двум парам в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
С начала вручения этой общественной награды в крае медали «За любовь и верность» получили 707 пар

Департамент ЗАГС Забайкальского края продолжает вручать медали «За любовь и верность» представленным к награде жителям региона. На этот раз награды вручены жителям Шелопугинского и Могойтуйского районов.

Валерий и Тамара Заплатины прожили вместе 50 лет. В их семье - пятеро детей, 14 внуков и семь правнуков. С памятной датой юбиляров поздравляли заведующая отделом ЗАГС Шелопугинского района Дарья Димова и работники местного отдела культуры. Для «молодоженов» подготовили праздничную программу, во время которой вместе с медалью вручили почетную грамоту губернатора.

Владимир и Валентина Лихановы из села Боржигантай вместе уже 55 лет. Супруги – дети войны. Владимир Лиханов неоднократно награждался за добросовестный труд, в том числе медалью «Ветеран труда». Его супруга Валентина всю свою жизнь проработала в Могойтуйском потребительском обществе. Также награждена медалью «Ветеран труда». У Лихановых – две дочери и четверо внуков. Медаль «За любовь и верность» им вручила замглавы Могойтуйского района Цыцыгма Найданова. По счастливому стечению обстоятельств награждение медалью совпало с 80-летним юбилеем Валентины Виссарионовны.

- Медаль «За любовь и верность» вручается в России и Забайкальском крае – с 2010, - рассказала руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. - Ходатайство о награждении пары медалью могут подать дети, родные или близкие супругов, проживших в браке не менее 25 лет. В положении указано, что награждение проводится «за долгую историю семейного союза, создание крепкой семьи, основанной на любви и верности, воспитание детей – достойных членов российского общества».

Ходатайство подаётся в органы местного самоуправления по прописке супругов. С начала вручения этой общественной награды в Забайкальском крае медали «За любовь и верность» получили 707 пар, сообщили в пресс-службе правительства края. 
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