Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»

Красавицы уже уехали в Сочи, где будет проводиться фестиваль
Три представительницы Бурятии поехали на фестиваль «Краса России-2020». Об этом сообщается в аккаунте регионального конкурса «Краса Бурятии».
- Друзья, мы рады сообщить Вам, что три замечательные девушки «Мисс Улан-Удэ 2019» Тунгалаг Дашиева, «Вице-краса Бурятии-2019» Сэсэгма Даиндарова, «Вице-мисс Улан-Удэ-2019» Оксана Куприянова отправились в солнечный Сочи, чтобы представить нашу Республику Бурятия на фестивале красоты и таланта «Краса России 2020», - сообщается здесь.
Также в официальных аккаунтах российского конкурса появились снимки красавиц из Бурятии. Пока здесь не появилась фотография Сэсэгмы Даиндаровой.
- На данный момент получает профессию юриста в Бурятском университете. Увлекается с раннего детства танцами и волейболом. В студенчестве открыла для себя модельное направление, принимает участие в показах и различных проектах города. Семья Оксаны интернациональная, где сохранены, как бурятские, так и русские традиции, которые она чтит и уважает. Считает, что жизнь очень интересная и увлекательна, ведь в мире столько наций, народностей и их культур, что все хочется изучить. Мечтает путешествовать со своей семьей. От конкурса «Краса России» хочет получить яркие эмоции, новые знакомства и огромный опыт. Представлять свой город для Оксаны огромная честь, её девиз «Движение - жизнь!», - говорится здесь о 18-летней Оксане Куприяновой.
24-летняя Тунгалаг Дашиева - выпускница Дальневосточной государственной академии искусств, театрального факультета. Является актрисой театра и кино.
- Цель участия в конкурсе - приобрести опыт и эмоции от участия в мероприятии. В кино предпочитает артхаус, в литературе - русскую классику. Музыка от вдохновения или вдохновение от музыки, начиная Шопеном, заканчивая современной поп - музыкой. Занимается развитием родного языка среди молодёжи. Посещает театральные мероприятия, выставки, музеи. Свободное время посвящает кулинарии и медитации. Стремления связаны с ростом в актёрской карьере. Мечты - с путешествиями и реализацией себя, - сообщается в соцсети.
Финал конкурса в Сочи пройдёт 28 октября.
Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»
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