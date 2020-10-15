Для отбывающих наказание провели мастер-класс
В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошёл очередной кулинарный мастер-класс. Осуждённые учились готовить рогалики с повидлом.
- Осуждённые узнали, какие необходимы ингредиенты и их пропорции, как замешивать песочное тесто и придать правильную форму рогаликам, а также, сколько по времени и на какой температуре их выпекать, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По мнению организаторов, участвуя в кулинарных мастер-классах осуждённые узнают для себя что-то новое, могут на практике обучиться приготовлению современных, необычных и вкусных блюд.
В Улан-Удэ осуждённых научили печь рогалики
Общество, Фото:
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