В Бурятии обещают ветреную погоду

Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северному Прибайкалью умеренные осадки, по центру и югу преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -2-7, местами -9-14, по Прибайкалью до +3, днём +7+12, местами +2+7 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -2-4, днём +8+10 градусов.

