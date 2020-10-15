Преступника задержали по горячим следам
В полицию Кижингинского района Бурятии поступило заявление о краже. Мужчина рассказал, что из его дома пропал сотовый телефон.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний, ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшего.
Следствием установлено, что мужчина зашёл в гости к своему знакомому. Во время совместного распития алкоголя хозяин дома вышел к соседу. Приятель в это время спал на диване. Проснувшись, он огляделся и, не обнаружив хозяина дома, взял со стола сотовый телефон и поспешил удалиться.
Спустя некоторое время потерпевший вернулся домой, где не обнаружил ни знакомого, ни сотового телефона. Сельчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.
Украденного вор успел продать. На данный момент похищенное изъято полицейскими.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Гость украл телефон жителя Бурятии
Общество, Фото:
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