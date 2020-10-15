Гость украл телефон жителя Бурятии

Преступника задержали по горячим следам



В полицию Кижингинского района Бурятии поступило заявление о краже. Мужчина рассказал, что из его дома пропал сотовый телефон.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний, ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшего.



Следствием установлено, что мужчина зашёл в гости к своему знакомому. Во время совместного распития алкоголя хозяин дома вышел к соседу. Приятель в это время спал на диване. Проснувшись, он огляделся и, не обнаружив хозяина дома, взял со стола сотовый телефон и поспешил удалиться.



Спустя некоторое время потерпевший вернулся домой, где не обнаружил ни знакомого, ни сотового телефона. Сельчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.



Украденного вор успел продать. На данный момент похищенное изъято полицейскими.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

