В городе в Бурятии появился настенный военный рисунок













Также командиром был генерал-майор Сабашинский Адам Осипович. В Крымскую войну он участвовал вместе с селенгинцами в штурме турецких позиций у г. Ольтеницы, и в обороне Севастополя (за это время, кроме чина генерал-майора, получил шпагу, украшенную бриллиантами, ордена Святого Владимира 3-ей степени и Святого Георгия 3-ей степени).













В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии на бетонной стене в сквере появился рисунок в честь 41 Селенгинского пехотного полка. Здесь завершаются работы по программе комфортная городская среда, сообщили в паблике «Instagram №1 Гусиноозерска».Рисунок сегодня наносили художники из Улан-Удэ.41-й пехотный Селенгинский полк сформирован в царствование Императора Павла 1-го 29 ноября 1796 г. из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов, в Восточной Сибири, в городе Селенгинске, и назывался первоначально «Селенгинским мушкетерским полком». Полк состоял из 2-х батальонов и двух гренадерских рот. Первым шефом полка был генерал-майор Аршиневский, а полковым командиром – полковник Лебле. Позднее из Селенгинского полка в разное время брались роты на формирование Якутского, Охотского и Можайского пехотных полков.Службу в Селенгинском полку проходили лучшие представители русского дворянства: Воронцов Е.А., Долгорукий В.В., Голенищев-Кутузов Ф.В. Офицером служил известнейший генерал-лейтенант добровольческой армии Н.Э. Бредов.Командирами полка были: Зубов Н.П. (до Селенгинского он был командиром знаменитого Ширванского полка), Кауфман П.Ф. (дослужился до генерал-лейтенанта).