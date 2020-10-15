Содержание ГМО, пестицидов, радиологических веществ, наличие гельминтов и антибиотиков не установлено
За 9 месяцев 2020 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии проведён мониторинг на 245 предприятиях продовольственной торговли и общественного питания, занятых оборотом мяса и мясной продукции.
Исследовано более 400 образцов продукции.
- Из них доля образцов, не соответствующих нормативным требованиям, составила 4,4%, что не превышает средние многолетние показатели за аналогичные периоды. На показатели микробиологической безопасности, в т.ч. по выявлению возбудителей кишечных инфекций, исследовано более 200 образцов мясной продукции, патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители сальмонеллеза, не выявлены, - отметили в управлении.
По результатам исследований содержание ГМО, пестицидов, радиологических веществ, наличие гельминтов и антибиотиков не установлено.
В Бурятии исследовали мясную продукцию
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