Машиниста будут судить за гибель ребенка в Иркутской области



В Иркутской области в суд направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении машиниста электровоза. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.



По версии следствия, днём 1 октября 2018 года на перегоне Новобратск –Тепловая ВСЖД одиночным локомотивом были травмированы двое детей. В результате происшествия 9-летний мальчик погиб на месте, а его 11-летний приятель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.



- Следствием установлено, что машинист локомотива нарушил требования должностной инструкции, правил технической эксплуатации железных дорог и ряда других нормативно-правовых документов в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло наезд на несовершеннолетних и их травмирование, - отметили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.



Приняты меры к недопущению подобных фактов в дальнейшем.



- В адрес руководства железной дороги направлено представление об устранении причин и обстоятельств, способствовавших данному происшествию. По результатам производство работ по ограждению участка Тепловая – Новобратск в г. Братске Иркутской области включено в инвестиционную программу ОАО «РЖД», - добавили в пресс-службе следственного управления.



