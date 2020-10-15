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В Бурятии рыб проверили на вирусные болезни

В Бурятии рыб проверили на вирусные болезни
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты оказались отрицательными

Государственным инспектором ветеринарного надзора управления Россельхознадзора отобрано семь проб биоматериала от живой рыбы, выловленной на территории Бурятии.

Пробы направлены в федеральный центр охраны здоровья животных для исследования на вирусные болезни рыб.

Результаты испытаний отрицательные, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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