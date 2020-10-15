В Забайкалье долгожительницу поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

В семье юбилярши 6 детей, 10 внуков и правнуков



Жительнице села Аргунск Забайкальского края Федоре Кармадоновой исполнилось 95 лет. Поздравлять Федору Васильевну приехала целая делегация – заведующая отделом ЗАГС Нерчинско-Заводского района Надежда Петрова, представители районной и сельской администраций, сельского клуба и органов социальной защиты. Каждый произнёс в адрес юбилярши тёплые слова, а самым дорогим подарком стало письмо президента Российской Федерации.



- Именные поздравительные письма за подписью президента РФ Владимира Путина ежемесячно направляются во все регионы страны участникам, труженикам и некоторым инвалидам ВОВ, достигшим возраста 90 лет, - комментирует руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. - Это ещё один знак внимания и уважения к нашим заслуженным людям, на долю которых выпало достаточно испытаний. Поздравление передаётся через органы социальной защиты населения, при этом письмо не просто приходит по почте – долгожителям его вручают лично в руки представители власти и общественности.



Федора Васильевна родилась в селе Середянка в 1925 году. Во время Великой Отечественной войны трудилась в тылу, убирала хлеб. Вместе с супругом она родила шестеро детей, но воспитывать их пришлось одной – муж рано погиб. Сейчас в семье долгожительницы ещё 10 внуков и правнуков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

