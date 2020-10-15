Это коснётся учащихся школ №32 и №53
Из-за роста сезонных заболеваний среди учителей осенние каникулы в двух школах Иркутска начнутся раньше предусмотренного времени. В частности, в общеобразовательном учреждении №32 учащиеся уйдут на каникулы 19 октября. Здесь около 30% педагогического состава имеют респираторные вирусные заболевания и находятся на больничном. В школе №53 каникулы для начальных классов начнутся 16 октября. Об этом заявили в департаменте образования администрации города.
- Мы столкнулись с ситуацией, когда ребята не могут обучаться качественно и в полном объёме. В школе №32 из-за заболеваний учителей нет возможности обеспечить дистанционное обучение. В школе №53 отправка младших классов на каникулы позволит развести потоки учащихся. Кроме этого, обсуждался вопрос переноса каникул на более ранний срок в школе №14, однако ситуация в данном общеобразовательном учреждении улучшилась. Принято решение, что учащиеся продолжат обучение, – пояснил начальник департамента Олег Ивкин.
По состоянию на 15 октября 124 класса в 44 школах Иркутска находятся на дистанционном обучении. Это 3645 учащихся, что составляет 4% от общего числа школьников Иркутска. При этом 72 класса уже вышли с дистанта и обучаются в школах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В двух школах Иркутска каникулы начнутся раньше
Общество, Фото:
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