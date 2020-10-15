В Бурятии поднимают зарплату чиновникам



- должностные оклады и оклады за классный чин государственных гражданских служащих Республики Бурятия:

- должностные оклады работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы РБ, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти РБ».



Указ вступил в силу с момента его подписания – 9 октября.







В республике повышают зарплату чиновникам в 1,03 раза. Об этом стало известно из указа главы Бурятии.В документе говорится следующее: «постановляю повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: