В Бурятии поднимают зарплату чиновникам

Опубликован соответствующий указ главы республики
В республике повышают зарплату чиновникам в 1,03 раза. Об этом стало известно из указа главы Бурятии.
В документе говорится следующее: «постановляю повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза:
- должностные оклады и оклады за классный чин государственных гражданских служащих Республики Бурятия:
- должностные оклады работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы РБ, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти РБ».
Указ вступил в силу с момента его подписания – 9 октября.
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