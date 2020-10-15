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Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства пристроя к школе№49

Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства пристроя к школе№49
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Игорь Шутенков назвал строительство нового корпуса школы своевременным решением

Сегодня, 15 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход реконструкции школы №49 в Октябрьском районе, где в рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство пристроя на 350 мест с тёплым переходом.

Как отметил Игорь Шутенков, своевременно начатая реконструкция школы позволила избежать одну из главных проблем в городе - обучения в третью смену.

- Школа была построена в 1981 году, и её проектная мощность составляла 1170 учеников. На самом же деле здесь уже обучалось 2577 детей, а с 1 сентября этого года численность учащихся увеличилась до 2700 детей. Этот микрорайон хорошо развивается, особенно улицы Боевая и Конечная, поэтому решение о строительстве пристроя было принято своевременно и обоснованно, - подчеркнул мэр.

Сейчас строительные работы на объекте вышли на завершающий этап – готовность составляет 95%. В настоящее время подрядная организация ООО «Дом 2000» выполняет планировку земельного участка, работы по благоустройству территории, проводит внутренние отделочные работы, устройство полов, устройство сантехнических сетей, электроснабжения, слаботочных сетей.

- Хотел бы отметить, что подрядчик сам, не дожидаясь контрольных мероприятий, определяет свои ошибки и принимает решение об их исправлении. В теплом переходе была положена плитка, но она уже снята – подрядчик видит, что она была положена не совсем правильно, и для безопасности маломобильных граждан было принято решение изменить угол наклона, - отметил Игорь Шутенков.


На строительство пристроя из федерального бюджета было выделено более 215 млн рублей. Новый корпус предусматривает 14 полноценных классов, хореографический и актовые залы, которые будут полностью оборудованы современной техникой. Здесь будут обучаться 350 учеников 10-11 классов, а во вторую смену - 280 шестиклассников.

- Я думаю, до конца этого года мы должны школу принять в эксплуатацию, а далее – распределение по классам, изменение расписания. Планируем, что в следующем году детишки уже пойдут сюда, - сообщил Игорь Шутенков.

В этом году в столице Бурятии в рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство ещё двух школ: №40 по проспекту 50-летия Октября и на 1275 мест по ул. Автотранспортной, сообщили в пресс-службе мэрии.



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