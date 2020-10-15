Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства пристроя к школе№49

Игорь Шутенков назвал строительство нового корпуса школы своевременным решением

- Хотел бы отметить, что подрядчик сам, не дожидаясь контрольных мероприятий, определяет свои ошибки и принимает решение об их исправлении. В теплом переходе была положена плитка, но она уже снята – подрядчик видит, что она была положена не совсем правильно, и для безопасности маломобильных граждан было принято решение изменить угол наклона, - отметил Игорь Шутенков.





В этом году в столице Бурятии в рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство ещё двух школ: №40 по проспекту 50-летия Октября и на 1275 мест по ул. Автотранспортной, сообщили в пресс-службе мэрии.















Сегодня, 15 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход реконструкции школы №49 в Октябрьском районе, где в рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство пристроя на 350 мест с тёплым переходом.Как отметил Игорь Шутенков, своевременно начатая реконструкция школы позволила избежать одну из главных проблем в городе - обучения в третью смену.- Школа была построена в 1981 году, и её проектная мощность составляла 1170 учеников. На самом же деле здесь уже обучалось 2577 детей, а с 1 сентября этого года численность учащихся увеличилась до 2700 детей. Этот микрорайон хорошо развивается, особенно улицы Боевая и Конечная, поэтому решение о строительстве пристроя было принято своевременно и обоснованно, - подчеркнул мэр.Сейчас строительные работы на объекте вышли на завершающий этап – готовность составляет 95%. В настоящее время подрядная организация ООО «Дом 2000» выполняет планировку земельного участка, работы по благоустройству территории, проводит внутренние отделочные работы, устройство полов, устройство сантехнических сетей, электроснабжения, слаботочных сетей.На строительство пристроя из федерального бюджета было выделено более 215 млн рублей. Новый корпус предусматривает 14 полноценных классов, хореографический и актовые залы, которые будут полностью оборудованы современной техникой. Здесь будут обучаться 350 учеников 10-11 классов, а во вторую смену - 280 шестиклассников.- Я думаю, до конца этого года мы должны школу принять в эксплуатацию, а далее – распределение по классам, изменение расписания. Планируем, что в следующем году детишки уже пойдут сюда, - сообщил Игорь Шутенков.