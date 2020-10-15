В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики

Гран-при республиканского конкурса «Энеэлдэе!» присуждён Кыренскому народному театру



В Бурятии подведены итоги I республиканского конкурса юмористических видеороликов на бурятском языке «Энеэлдэе!». На конкурс поступило более 60 юмористических видеороликов в четырёх номинациях. В непростом жанре посоревновались школьники, воспитанники детских садов, артисты народных театров, творческие группы.



Зрители на сайте министерства культуры региона путём голосования выбрали своего победителя. Им стала Хайкова Вера из села Турунтаево Прибайкальского района. Жюри также определило лауреатов и призёров конкурса. Состав жюри возглавил поэт, заслуженный работник культуры РБ Николай Шабаев. Членами жюри также стали Булат Цыденешеев, художественный руководитель РЦНТ; Баир Цыренов, специалист по кино РЦНТ; Лосолма Протасова, актриса театра Бурятской драмы; Валерий Гуляев, участник команды КВН «Хара морин».



Члены жюри отметили хорошую игру и знание бурятского языка у многих детей-участников, порадовались богатству и разнообразию диалектов бурятского языка, приятно удивились тому, что в конкурсе приняли участие не только носители бурятского языка. Были отмечены и минусы в техническом исполнении видеоработ и недоработки в создании сценариев.



Специальными дипломами отмечены следующие участники:

Специальным дипломом «Приз зрительских симпатий» - Хайкова Вера за видеоролик «Бадма и Пунцыгма», АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», Прибайкальский район, с. Турунтаево;

Специальным дипломом «Лучшая женская роль» - Тумурова Хорло, актриса Усть-Эгитуйского народного театра за роли в видеороликах «Будни Усть-Эгитуйской школы», режиссёр и руководитель Базаржапов Алдар Дондокович, СДК Еравнинский район;

Специальным дипломом «Лучшая мужская роль» - Вандан Балданов, воспитанник театральной студии «Этигэл» за роль учителя в видеоролике «Рейхстаг», руководитель Дамбаева Балма, МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан-Удэ;

Специальным дипломом «Лучшая операторская работа» - ТО «Продакшн» видеоролик «Шабар сооhoo хаан шэрээдэ», режиссёр Рымарев Максим;

Специальным дипломом «За яркий юмористический образ» - Раднаева Евгения, видеоролик «Нидхын татуаж», Барагханский сельский дом культуры, Курумканский район;

Специальным дипломом «За яркий юмористический образ» - Дареев Евгений, видеоролик «Новосёлы», МАУК КДО ДК «Байкал», г. Северобайкальск;

Специальным дипломом «За яркий юмористический образ» - Надежда Эрдынеева, видеоролик «Намарай үдэр», Дүтэлүрский народный театр, Закаменский район;

Специальным дипломом «За оригинальный сценарий» - Егор Сотнич, ученик 4 «а» класса МАОУ «Гимназия № 33», видеоролик «Ажалша ба залхуу хоёр», руководитель Норбоева Ирина, г. Улан-Удэ;

Специальным дипломом «За оригинальный сценарий» - МБУК КДМЦ МО «Курумканский район», видеоролик «Дулмын түрэhэн үдэр», автор Марина Будаева, в ролях Марина Будаева, Сурена Бадмаева, режиссёр Бадмаев Намсарай;

Специальным дипломом «За популяризацию бурятского языка» - МАОУ «Селенгинская гимназия» — «Сон в школе», режиссёры Ксения Ядрова, Данил Гнеушев, Кабанский район;

Специальным дипломом «За популяризацию бурятского языка» - МБДОУ детский сад «Рябинушка» № 95, руководитель творческой группы Дамбаева Чимитма, г. Улан-Удэ;

Специальным дипломом «Актуальная тема» - МБУК КИДЦ «Арюун бэлиг» за видеоролик «Дистанционно һуралсал», режиссёр Гомбоева Анастасия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга.



Лауреаты III степени

- Кижингинский народный театр, видеоролики «Энеэдэтэй ушарнууд», режиссёр Намсараева Альбина, МБУК РДК «Одон», номинация «Энеэлдэе!»;

- Усть-Эгитуйский народный театр, видеоролики «Энеэлдэе!», режиссёр и руководитель Базаржапов Алдар, СДК Еравнинский район, номинация «Энеэлдэе!»;

- Группа «Харганаагай хадхуури», видеоролик «Харганаагай сонинууд. Хартаабхын батл», руководитель Елена Бальжиева СДК с. Харгана Селенгинский район, номинация «Нютагайм һонинууд»;

- Эдэрмыкский народный театр, видеоролик «Һурагшадай уршагта ябадалнууд», режиссёр Чингис Гонжапов, СДК Кижингинский район, номинация «Хүхюу хонхо»;

- Театральная студия «Шэнэ үе», видеоролик «Сургуулиин сонинууд», руководители Аюшеева Елена и Отсорова Соёлма, с. Цагатуй Джидинский район, номинация «Хүхюу хонхо»;

- Доксомов Дмитрий, ученик 3 «б» класса Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1, рекламный видеоролик «Энеэлдэе!»;

- Цыбиков Жамбал, видеоролик «Нютагаа бусагты!», руководитель Бадмаева Цырегма, Усть- Улзытуйский СДК, Кижингинский район, номинация «Зар тунхаг».



Лауреаты II степени

- Театральная студия «Шэнэ үе», видеоролик «Мүрөөдэл», руководители Аюшеева Елена и Отсорова Соёлма, с. Цагатуй, Джидинский район, номинация «Энеэлдэе!»;

- МБУК КИДЦ «Арюун бэлиг», видеоролик «Хойтобэе ТВ», Иволгинский район, с. Нижняя Иволга режиссёр Гомбоева Анастасия, номинация «Нютагайм һонинууд»;

- Театральная студия «Этигэл», видеоролик «Рейхстаг», руководитель Дамбаева Балма, МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан-Удэ, номинация «Хүхюу хонхо»;

- МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ», видеоролик «Будни Усть-Эгитуйской школы», режиссёр Базаржапов Алдар, руководитель Бардуев Зорикто, Еравнинский район, номинация «Хүхюу хонхо»;

- Ансамбль «Сарата уул», видеоролик «Ёстой буряад хүвүүд», руководитель Сосорова Анжелика, МБОУ «Цагатуйская средняя школа им. Сосорова Н.С., номинация «Зар тунхаг».



Лауреаты I степени

- Фольклорный ансамбль «Сагаан хада» видеоролик «Аляа эжынэр», руководитель Батоцыренова Маргарита, Баунтовский район, номинация «Энеэлдэе!»;

- Шобоев Баир, Шобоева Бальжима, видеоролик «Мэдээсэл», Тункинский район, номинация «Нютагайм һонинууд»;

- Студия художественного слова «Алтан гэрэл», видеоролик «Һургуулиин хүхюутэй үдэрнүүд» режиссёр Раднаева Евгения, руководитель Аюшиева Светлана, Барагханская СОШ, Курумканский район, номинация «Хүхюу хонхо»;

- МБУК КИДЦ «Арюун бэлиг» видеоролик «Аршаан «Арюун булаг», режиссёр Гомбоева Анастасия, Иволгинский район с. Нижняя Иволга, номинация «Зар тунхаг».



Диплом «Гран-при» и денежный сертификат на сумму 20 тысяч рублей присуждён Кыренскому народному театру за видеоролик «Жолоошон ба инспектор», руководитель Валентина Базарова, Тункинский район.







Всем конкурсантам будут вручены дипломы и благодарственные письма за участие, обладателям специальных дипломов подарочные сертификаты, лауреатам конкурса будут вручены денежные сертификаты на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

