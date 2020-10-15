При этом он выехал из леса на грузовике с древесиной
В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили выезжающий из леса грузовик с древесиной. При осмотре документы на древесину, мужчина показать не смог. Однако, он утверждал, что искал в лесу своих лошадей.
- Информация была передана в Кабанское лесничество. Позже лесникам мужчина признался, что решил заготовить древесину для отопления и показал место рубки, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесничие установили, что нарушитель срубил деревья в защитных лесах общим объёмом около 3 кубометров. Пни мужчина завалил порубочными остатками. Ущерб составил более 34 тысяч рублей.
Древесина, бензопила «Штиль» и грузовик были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району.
В Бурятии «чёрный» лесоруб якобы искал в лесу лошадей
Общество, Фото:
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