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В Бурятии «чёрный» лесоруб якобы искал в лесу лошадей

В Бурятии «чёрный» лесоруб якобы искал в лесу лошадей
Общество,  Фото:РАЛХ
При этом он выехал из леса на грузовике с древесиной

В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили выезжающий из леса грузовик с древесиной. При осмотре документы на древесину, мужчина показать не смог. Однако, он утверждал, что искал в лесу своих лошадей.

- Информация была передана в Кабанское лесничество. Позже лесникам мужчина признался, что решил заготовить древесину для отопления и показал место рубки, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесничие установили, что нарушитель срубил деревья в защитных лесах общим объёмом около 3 кубометров. Пни мужчина завалил порубочными остатками. Ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Древесина, бензопила «Штиль» и грузовик были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району.


черные лесорубы
 
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