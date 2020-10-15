 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

В Бурятии испортится погода

В Бурятии испортится погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается снег и шквалистый ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15-18 м/с.

В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения: провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства пристроя к школе№49
Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства пристроя к школе№49
Общество, 15.10.2020
Игорь Шутенков назвал строительство нового корпуса школы своевременным решением
В Бурятии «чёрный» лесоруб якобы искал в лесу лошадей
В Бурятии «чёрный» лесоруб якобы искал в лесу лошадей
Общество, 15.10.2020
При этом он выехал из леса на грузовике с древесиной
В Бурятии испортится погода
В Бурятии испортится погода
Общество, 15.10.2020
Ожидается снег и шквалистый ветер
В Бурятии учёные бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала
В Бурятии учёные бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала
Общество, 15.10.2020
Они написали открытое письмо экспертам и общественности
В Бурятии ищут ушедшую с работы женщину
В Бурятии ищут ушедшую с работы женщину
Общество, 15.10.2020
Женщина пропала в начале октября
В Улан-Удэ полицейские изъяли гашиш у пассажира автомобиля
В Улан-Удэ полицейские изъяли гашиш у пассажира автомобиля
Общество, 15.10.2020
Молодой человек собрал «травку» в день задержания
В Бурятии ушёл из жизни известный учёный
В Бурятии ушёл из жизни известный учёный
Общество, 15.10.2020
Николаю Вячеславовичу Абаеву было 70 лет
Сервис Aviasales об Улан-Удэ: «Потратишься только на буузы»
Сервис Aviasales об Улан-Удэ: «Потратишься только на буузы»
Общество, 15.10.2020
В блоге сервиса отмечают, что специально ехать в Улан-Удэ не стоит
Новый антирекорд: в Забайкалье выявили 188 новых случаев коронавируса
Новый антирекорд: в Забайкалье выявили 188 новых случаев коронавируса
Общество, 15.10.2020
Общее число заразившихся приближается к 8,3 тысячам
В Иркутской области наградили волонтёра
В Иркутской области наградили волонтёра
Общество, 15.10.2020
Мужчина помогает в розыске без вести пропавших
Улан-удэнские футболистки выиграли читинок
Улан-удэнские футболистки выиграли читинок
Общество, 15.10.2020
Соревнования проходили в Новосибирске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^