В Бурятии испортится погода

Ожидается снег и шквалистый ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15-18 м/с.



В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения: провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.



Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».

