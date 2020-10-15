Ожидается снег и шквалистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15-18 м/с.
В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения: провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.
Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».
В Бурятии испортится погода
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